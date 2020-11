«La Comadreja» quedó fuera de la lista de convocados para los fogueos de La Sele ante Catar y el País Vasco

Redacción- Hernán Medford considera que Bryan Ruiz es uno de los mejores jugadores en la historia del país.

El técnico del equipo brumoso no tuvo problemas en alagar al volante de La Liga, quien ha demostrado su gran calidad en su regreso al balompié nacional.

No obstante, esto parece que aún no le alcanza para ser llamado a la Selección Nacional, que disputará dos juegos amistosos en los próximos días.

Situación que «El Pelicano» cree que puede estar relacionada a la necesidad que tiene la Tricolor de encontrar un sustituto del «Capi».

Quien ha sido uno de los mayores referentes del conjunto patrio en los últimos años, pero que cada vez se acerca más a su retiro.

«Ese es un tema en el que yo no me meto, porque no me gusta mandar mensajes al entrenador de la Selección, pero nadie va a quitar que Bryan Ruiz es un jugador diferente, pero la decisión la toma el entrenador».

«Lo que pasa es que analizamos la actualidad de Bryan, lo que tal vez preocuparía un poquito es lo que pueda pasar en dos años en el mundial, y hasta a él tal vez le preocupa eso», aseguró el timonel del equipo blanquiazul.

Quien también recordó su etapa de futbolista, especialmente sus últimos años, donde afirma que ya habían aspectos que le comenzaban a costar más que antes.

«Yo fui jugador y hay ciertas edades en las que uno reconoce que ya le cuesta, tal vez Bryan está para estos momentos, pero la pregunta que se la tiene que hacer él mismo y Ronald (González) es si va a estar al mismo nivel dentro de dos años».

«Hoy lo declaro, ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del país, lo sigue siendo, pero hay que ver dentro de dos años, porque ahí es lo preocupante, se juega la eliminatoria con Bryan, se clasifica, pero tal vez no le alcance para el mundial, entonces quién sería el sustituto ahí, si no lo hacemos dentro de la eliminatoria».

«Tal vez puede ir Bryan, pero a la par alguien, por si Bryan no aguanta, o tal vez sí aguante, pero como lo dije anteriormente, nadie le va a quitar a él lo que ha sido y que es uno de los mejores jugadores en la historia del país y lo sigue siendo», finalizó.

Ruiz no ha logrado disputar un compromiso con La Sele en todo el presente año, debido a varios factores como su inactividad en Brasil y su contagio por el virus.

Este último motivo obligó a González a sacarlo de la lista para los fogueos ante la Selección de Panamá que se disputaron el pasado mes de octubre.