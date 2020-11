Redacción- Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, ha hablado entre lágrimas tras conocerse su imputación en la muerte del Pelusa por presunto «homicidio culposo».

«Lo amaba. Se hizo lo que había que hacer. Era un fanático de Diego. No hay nada que ocultar y estoy orgulloso de cómo lo traté. No siento otra cosa. Le conseguí lo que nadie podía», dijo el médico.

Luque recalca que no hubo error médico alguno: «Murió de forma natural. Es un hecho que podía pasar y le pudo pasar antes. No es un error médico, ni de la enfermera. El paciente estaba en condiciones de alta, pero esto no es un centro de rehabilitación y ellos tenían razón».

«Estoy muy mal porque se murió mi amigo. Fui al entierro, al velatorio… él lo quería así. Vi a muchos que jamás vi, y luego se dice que no estuve con él. No lo puedo creer», agregó.

Leopoldo Luque cuenta cómo veía a Maradona: «Triste, hace rato que lo veía así. Se estaba castigando y no podía permitirlo, pero no lo iba a hacer como amigo, no como médico. En las buenas estaban todos, y yo no estaba en las buenas. Cuando me veía, sabía que algo iba mal. Le deje tres o cuatro días tranquilo».