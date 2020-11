Recortes presupuestarios, preocupa a la cartera en caso de que se apruebe Ley

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) necesitaría más presupuesto para poder echar a andar la producción de cannabis medicinal, iniciativa que se enmarca dentro de un proyecto de Ley que se discute actualmente en el Congreso.

Se trata del proyecto 21.388, Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales, propuesto por la diputada independiente Zoila Volio.

La propuesta ya fue aprobada por los diputados que conforman la Comisión de Ambiente, ahora será discutida en el Plenario.

AM Prensa conversó con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, quien señaló que la institución apoya la producción de cáñamo para fines industriales, así como el cannabis medicinal; sin embargo, advierte que este último, implicaría hacer una inversión extra con dinero con el que este ministerio actualmente no cuenta.

«La posición técnica que nosotros tenemos es que nos han recortado 7 mil millones de colones y la Asamblea Legislativa seguirá recortando el presupuesto.

En este momento nosotros no tenemos la posibilidad de contratar a más colaboradores y tampoco de sustituir el personal que se está pensionando; en los próximos meses se van a pensionar más de 200 funcionarios, del INTA, Senasa, de servicios fitosanitarios, que serían los departamentos que tendrían que cumplir con la fiscalización, control y vigilancia de la posible siembra de cannabis sativa», indicó Alvarado.

Este tipo de producción requeriría de mucha fiscalización y control, al tratarse de una que implica utilizar una alta concentración de THC (concentración alucinógena).

El cultivo de cáñamo para producción industrial; al contrario, no necesita de esa fiscalización, pues no estaría restringida su venta al tratarse de una variedad no alucinógena.

El ministro Renato señala que este sería el obstáculo más grande; pero afirma que si se aprobara la Ley, se deberá sí o sí atender ese déficit presupuestario.

El jerarca de este cartera espera que la discusión del proyecto siga su curso bajo el análisis de este limitación, entre otras que se puedan presentar.

Asimismo, señala que de aprobarse, se deberá promover la producción para pequeños y grandes productores, con el fin de lograr la reactivación económica en todos los sectores.