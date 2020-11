Redacción- La conocida y simpática modelo María Teresa Rodríguez será jueza del Miss Costa Rica 2020.

El certamen de belleza se realizará a las 8 p. m. por Canal 7, sin público y con todo el protocolo del Ministerio de Salud.

El jurado sería: María Teresa Rodríguez, Miss Costa Rica 2008, Edwin Ramírez, diseñador nacional, Henry Bastos Wood, estilista y maquillista Internacional y Haury Cerdas, músico y cantautor.

Los presentadores serán Walter Campos, Marilin Gamboa y Paola Chacón, Miss Costa Rica 2019.

Es importante resaltar que Teresa Rodríguez fue Miss Costa Rica 2008 y es la directora del certamen Mrs Universe.

«Fue una experiencia hermosa, poder lograr mi sueño, de primero ser candidata y luego lograr esa corona tan anhelada, no hay palabras para poder describir lo que eso significó en mi vida.

Siempre estaré agradecida con la organización y el equipo de jurados que vio en mi esa Luz para poder llevar la banda de mi amado país en el pecho y poder gritar a todo pulmón Costa Rica en el escenario del Miss Universo», manifestó Rodríguez.

La carismática modelo y empresaria comento que participar en el Miss Costa Rica del 2008 le abrió muchas puertas en su vida.

«Tuve la oportunidad de viajar a Croacia y ser Juez del Miss Dalmatia 2008, además estuve en Bailando por un Sueño e inicie mi labor como presentadora en Hábitat Soluciones.

Miss Costa Rica fue una catapulta increíble en mi vida y por la que estaré agradecida siempre a partir de esa noche del 11 de Abril del 2008 mi vida cambio para siempre y de la mejor manera», expresó Rodríguez.

Teresa comentó que se proyecta siempre como una empresaria, una mujer que lucha por sus sueños y los materializa.

«Soy un poco “intensa” con todas las cosas que quiero lograr y gracias a Dios paso a paso las he ido logrando. Nada es fácil, pero cuando sabemos cuál es nuestra meta y tenemos a Dios a nuestro lado nada es imposible», dijo.

María Teresa Rodríguez añadió que en su vida lo mas importante es su familia y la salud.

«Lo más importante en mi vida es mi familia y la salud de todos mis seres queridos. En estos momentos de pandemia he aprendido cuáles son realmente las cosas que me hacen feliz y completa y en estos momentos de vida puedo decir que es el amor y la salud de todos mis seres queridos», agregó Teresa.

La empresaria tiene una espectacular silueta y es amante de los animales. La exMiss Costa Rica suele compartir con sus seguidores el tiempo que pasa junto a sus perritos y la famosa Naila.

«Entreno en mi casa cuando puedo y trato de tener una alimentación saludable. No voy a mentir, amo comer y como muchísimo, pero creo que tengo un metabolismo muy agradecido. Además me realizo procedimientos estéticos no invasivos para mejorar mi piel», añadió.

Hace unos meses la modelo emprendió con su negocio propio y dijo que: En estos momentos estoy enfocando toda mi energía en Blu Beauty Center que es mi Salón de Manicura y Pedicura.

Es realmente un sueño cumplido por el que he trabajado muchísimo y me enorgullece mucho ya verlo siendo una realidad. Tengo varios proyectos entre manos que paso a paso espero que se vayan materializando.»