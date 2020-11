Conjunto patrio celebró solo dos tantos en el presente 2020

Redacción- Jonathan moya afirma sentirse muy feliz por conseguir uno de los dos goles anotados por La Sele en todo el año.

El atacante de 28 años de edad se estrenó como goleador con la camisa de la Tricolor, aunque el tanto no es en un duelo oficial.

Puesto que el espigado ariete puso el empate parcial de 1-1 contra el País Vasco, representativo que no es reconocido por la FIFA.

Mucho, la verdad mucho, los que me conocen saben lo duro o difícil que ha sido mi carrera, he tratado de ser constante, he tratado de luchar siempre por conseguir mis metas.

«Un propósito era llegar a la Selección y mantenerme, hoy logro un gol pero la verdad es que queríamos el gane para cerrar bien el año, pero al final estábamos jugando contra un buen equipo con buen toque».

«En lo personal contento, creo que hice mi trabajo como siempre se me ha caracterizado en los clubes que he estado, el tratar de esforzarme, correr y luchar todos los balones y hoy fui premiado con un gol que es el primero en la selección», apuntó Moya.

El centro delantero titular de La Liga busca ganarse el puesto en el eje del ataque de la Tricolor, que aún se encuentra en la búsqueda de su referente.

Puesto que en los últimos años ese lugar ha pasado por varios ocupantes, como el caso de Marco Ureña, Joel Campbell y Johan Venegas.

Aunque para los amistosos de este mes de noviembre el técnico de la Tricolor, Ronald González, optó por futbolistas con mayor fortaleza física.

Como el caso de Francisco Rodríguez y Felicio Brown, además del ya mencionado caso de Moya que parece levantar la mano con su gol de este lunes.