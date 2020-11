Víctima hace denuncia en redes para que más mujeres no vivan lo mismo

Joven denunció el mismo día ante el OIJ

Redacción- Un nuevo caso de acoso sexual callejero se registró en el país y conmociona las redes sociales.

De forma valiente, una joven decidió contar que fue atacada y agredida por un hombre que la abusó sexualmente.

Todo eso, con el fin de que, como ella dice, «no ganar fama», sino de que las mujeres estén atentas y no pasen por la misma situación.

El caso ocurrió en Cartago el pasado jueves, en el sector de La Lima, luego de que la joven se bajó de un bus.

Según el relato de la mujer, quien prefirió no brindar su identidad por miedo a represalias, ella iba caminando cuando se topó con el agresor.

Justo cuando le pasó al lado, él la atacó y con su mano le tocó la vagina, por lo que lla rápidamente reaccionó y lo quitó.

Pero la cosas no quedaron ahí, no conforme con su agresión, el hombre amenazaba a la joven mientras ella pedía ayuda.

En el forcejeo, el hombre intentó asfixiar a la mujer con el bolso que ella llevaba, pero por fortuna logró liberarse.

Tras eso, el hombre tiró a la joven a un charral, le bajó la blusa e intentó lamer los senos de la joven.

Afortunadamente, ella siempre luchó y en ese momento llegó un conductor que paró a auxiliarla.

De inmediato, el sospechoso escapó y tomó rumbo a la zona conocida como Los Diques.

Lea el relato del duro momento que vivió la joven.

«Tengan mucho cuidado, el día jueves me dirigía a Cartago al ser las 2:00 de la tarde. Me bajé del bus frente del restaurante El Pez Dorado, en La Lima. Crucé las dos autopistas, iba caminando cuando me tope con un tipo de frente, el cual al pasar por mi lado, estira la mano izquierda y la coloca en mi vagina, al yo quitarle la mano, me agarró el bolso. Empezamos a forcejear, obvio no me iba a dejar, yo gritaba ‘ayuda’ y él me decía ‘cállese o le va peor’. El bolso en fin se reventó, el tipo me agarró por la espalda, me alzó y con la otra mano me trataba de ahorcar con la tira del bolso, a como pude zapatear y agarrar la tira y quitarla de mi cuello. Me tiró a un charral, ahí y bajó mi blusa hasta abajo de mis senos y me trató de chupar. Yo nunca perdí la lucha, gritaba aún cuando él me amenazaba. Al rato, un carro paró, se bajó un señor y, al tipo ver que venía, me golpeó en la cara y salió corriendo, metiéndose a Los Diques», narró la joven.

La joven cuenta que el hombre no solamente quería sus pertenencias, sino que también quería abusar sexualmente de ella.

Además, asegura que para ella, toda esa situación ha generado un trauma que le afecta con solo cerrar sus ojos.

«Efectivamente, el tipo no solo quería mis pertenencias, sino también abusar de mí. Tengan cuidado, no anden solas, sea temprano o noche. Sí, hoy la estoy contando, pero no se imaginan el trauma en mi vida, cerrar mis ojos y ver a ese depravado. Espero que las autoridades puedan dar con él, porque no le deseo a nadie lo que viví», asegura la víctima.

La joven, según comentó, incluso llegó a sentir que iba a morir e iba a ser una mujer más en la lista de femicidios del país.