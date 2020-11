Gabas creció viendo jugar a Maradona

Redacción – El ídolo de Alajuelense, Pablo Gabas, asegura que el fallecimiento de Maradona lo tiene viviendo un día de luto, ya que para él murió alguien de la familia.

Gabas reveló que se mostró bastante consternado luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Maradona, quién dejó un vacío en los argentinos, incluido el exmanudo.

Con la voz entre cortada, Pablo Antonio Gabas dio a conocer que tuvo un trance fuerte, ya que la muerte del eterno número 10 tiene grandes repercusiones en su país.

Este tico – argentino creció viendo las proezas de Maradona con Argentina, por lo que el fallecimiento por causa de un paro cardiorespitorio golpeó a Gabas.

Aunque su esposa lo tilde de loco, el exjugador del León asegura que para él falleció un miembro de su familia, debido que lo que lo hizo vivir Maradona lo recordará siempre.

Pablo Gabas conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dejó claro que la muerte del astro argentino es un golpe en todas las latitudades del fútbol.

«Tengo un trance muy fuerte, porque no solamente es que se muera Maradona, si no que hay un montón de cosas que van aliadas al crecimiento de uno. A la gloria que dio, Argentina es Maradona y la noticia me golpeó.

En la parte sentimental me afectó en lo más profundo. Recuerdo el mundial de 1986 e Italia 90, Maradona es Sevilla, Barcelona, Napoli, Boca Juniors y en la Selección. Para mí es un día de luto, se murió alguien de la familia.

Estoy con mi esposa acá y me tildará de loco, pero esa es la pasión en Argentina y es lo mínimo que uno puede tener a un jugador que le dio tanto a la Selección y al pueblo. Recordemos el Mundial del 86 y cuando eliminó a Inglaterra.

Para el argentino que vive del fútbol y los que nacimos con Maradona, hoy se nos va una parte y nos quiebra el corazón a nivel futbolístico. Argentina se empezó a conocer en el mundo por Diego Armando Maradona y la verdad que esta noticia me destrozó.

Nosotros vivimos del fútbol, no hay otra cosa como el fútbol. Primero rompe extractos sociales y entre otros. Maradona salió del extracto más bajo de la sociedad. Lo que no queríamos sucedió y es un golpe en todas las latitudes», dijo Pablo Gabas al programa 120 minutos de Radio Monumental.

El Gobierno de Argentina decretó tres días de duelo nacional tras la muerte de Maradona, que deja muy afectado a todo el pueblo argentino.

Además, grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Pelé, René Higuita, Diego Milito, Lionel Messi, Sergio Ramos, Mesut Ozil y entre otros se despidieron a Maradona.