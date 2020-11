No están de acuerdo con que se brinde un único espacio para familia

Redacción- Padres de familia con hijos a punto de graduarse de primaria y secundaria este 2020, explotaron en contra de la medida establecida dentro de los protocolos del MEP y Salud para la entrega de títulos y certificados en medio de la pandemia por la Covid-19.

Su molestia surge por una medida en particular, la cual establece que solo un miembro de la burbuja familiar del estudiante podrá acompañarlo en el evento de graduación.

Esto dice el protocolo:

La entrega de títulos y certificados podrá realizarse con la participación de la persona estudiante que se gradúa, junto a una persona adulta acompañante de su burbuja familiar, únicamente.

El aforo en la actividad no puede sobrepasar las 150 personas, respetando el distanciamiento de 1.8 metros.

En los actos no podrán participar personas que presenten cuadros de resfrío o síntomas respiratorios, dolor de cuerpo o fatiga, fiebre y tos, o personas que han tenido contacto con alguna persona enferma o con síntomas respiratorios en los últimos 14 días o diagnosticado con Covid19.

El MEP hizo una publicación en su red de Facebook sobre la aprobación de los protocolos sanitarios, en esta, una cantidad importante de padres hizo sus reclamos por el cupo de asistencia permitido para la familia del estudiante.

«JAMÁS JAMÁS podré estar de acuerdo en que impidan que los 2 padres de familia podamos acompañar a nuestros hijos en recibir el título que con grandes esfuerzos y sacrificios hemos estado siempre al lado de ellos… NO NO NO Y NO tienen ese derecho», escribió una madre de familia.

Otros lo señalan como una injusticia al comparar el aforo permitido en bares frente a lo que se ha establecido para eventos de graduación.

«Excelente que va a ver graduación, pero es una falta de consideración que solo un padre pueda asistir y a los bares si pueden entrar grupos de 5 personas o más a sentarse por horas , me gustaría que me den una respuesta en que se basaron para tomar esta decisión según ustedes», escribió otra madre.

La publicación del MEP tiene cerca de 300 comentarios en los cuales se discute la medida, además de cerca de 600 me gusta.

AM Prensa consultó al MEP sobre su posición ante el descontento de los padres de familia y estamos a la espera de una respuesta.