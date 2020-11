Saprissa le dio vuelta al marcador en el juego

Redacción- Walter Centeno se mostró autocrítico con el desempeño de su equipo pese a la victoria conseguida ante el Municipal de Guatemala.

Saprissa se hizo de la victoria con un marcador contundente de 4-1 ante los guatemaltecos, pese a esto el estratega de los morados aseguró que tiene muchas cosas que mejorar dentro del plantel morado.

Johan Venegas fue el encargado de darle a victoria a los morados anotando los cuatro tantos de los morados, que los clasifica a los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

El estratega dejó claro que en encuentros como el que realizaron ante el Municipal les sirve para ver en qué fallan dentro del terreno de juego.

«Hoy se dieron los goles, bienvenidos sean hay que ser agradecido en los momentos buenos y malos pero hay otras cosas que tal vez mucha gente no vio pero yo sí.

Cuando se gana 4-1 todo el mundo piensa que todo está bien, al contrario hay cosas que tengo que mejorar, cosas que mañana les voy a decir a mis jugadores que tenemos que mejorar, cosas que no me gustaron a pesar del marcador.

Salgo contento con el primer tiempo, el análisis que yo hago con mi cuerpo técnico es que todavía nos falta mucho trabajo, muchas áreas por mejorar y somos conscientes de ello.

No me puedo sentir satisfecho de nada porque no estamos en una posición idónea, así que mañana es otro dia y esperemos enfocarnos en el próximo domingo».

Además el técnico de los morados enfatizó que las bajas que sufrió la escuadra tibaseña han repercutido en los resultados que han venido arrastrando en los últimos encuentros.

«Hay mucha gente que cree que un equipo se arma y vamos a jugar el domingo, se fueron 14 jugadores, llegaron jóvenes y dos futbolistas del exterior con mucho tiempo de no jugar y perdimos muchos goles con Bolaños, Ariel y Manfred, no es fácil».

De esta forma el Deportivo Saprissa espera retomar confianza en los enfrentamientos y buscar hacerse de las victorias en los próximos juego.