Hace un llamado a no saturar de partidos los calendarios de los equipos

Redacción- El técnico del Saprissa Wálter Centeno ve positivo el parón que sufrirá el campeonato nacional pese a que le cortará el buen ritmo que tiene su equipo.

Puesto que el estratega de los morados considera que la seguidilla de días sin ver acción en el torneo le puede funcionar para recuperar algunos jugadores.

Como el caso de Esteban Espíndola que se encuentra recuperándose de una lesión sufrida hace algunos partidos.

Sin embargo; Paté hace un llamado de atención a no saturar los calendarios de los equipos porque pueden terminar ocasionando lesiones.

«Esto es preocupante, no para la gente, si no para los deportistas, si se ponen a ver las lesiones están apareciendo a nivel internacional ya, en Europa se está lesionando todo mundo, no fue en el parón y ahora se están viendo las consecuencias».

«Los equipos grandes están sufriendo bajonazos en su sistema de juego y de ahí en la tabla, entonces a esto hay que ponerle mucha atención porque tal vez los jugadores primero no hicieron una buena pretemporada, se les cortó el ritmo, posteriormente empiezan otra vez».

«Imagínese es como parar un motor cuando se va a 200 kilómetros por hora y luego metes primera, para nosotros las semanas largas nos han caído a la perfección que ahí fue donde nosotros remontamos, eso es un trabajo de nosotros los cueros técnicos de cuidar a nuestros jugadores», apuntó el también exfutbolista.

Actualmente Saprissa tiene fuera de competencia a Espíndola y en el juego de este domingo el zaguero Johnny Acosta tuvo que salir por una dolencia.

«Perdí a Johnny Acosta, perdí a Esteban Espíndola, eso es un llamado de atención a que la vida se está viviendo muy acelerada y en este caso hay que cuidar a los jugadores, este parón me cae bien porque soy consciente, alguna vez patee una bola y sé que lo que más cansa es la cabeza y por eso hay que dar descanso para que el jugador bote todas las cosas porque si no se pueden lesionar».

«Hay que tener un cuidado a nivel del fútbol nacional porque no es normal lo que se esta viviendo y aquí la materia prima son los jugadores», sentenció.