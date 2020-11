En julio de este 2020, el MEP indicó que respetaría decisión

Redacción- ¿Podrán los padres de familia decidir si envían o no a sus hijos a clases presenciales en el curso lectivo 2021?

AM Prensa conversó sobre el tema con la Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, Paula Villalta, quien explicó el proceso que, hasta ahora, se tiene dispuesto en ese sentido.

«Efectivamente el otro año, dependiendo de la situación que tengamos en el país y obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud, se dará un lineamiento al respecto», indicó Villalta.

La Viceministra también señaló que hasta ahora no hay un lineamiento en firme respecto a lo que se establecerá, por lo que fue clara en indicar que aún no hay certeza de que se vaya a dar la posibilidad a los padres de que decidan sobre la modalidad de clases que recibirán sus hijos.

Cuando se habló sobre un posible regreso a clases en julio de este 2020, el MEP indicó que respetaría la decisión de los padres de enviar o no a sus hijos.

«El MEP respetará la voluntad de padres, madres, representantes y, en general, de las familias de enviar o no a clases presenciales a sus hijos e hijas», señaló la entidad mediante un comunicado de prensa.

Según dijo el MEP en esa oportunidad, en los casos en que la familia no autorizara la asistencia a clases de la persona menor, la entidad daría seguimiento pedagógico necesario por otros medios.

«Mientras persista la condición sanitaria de emergencia nacional, el MEP considerará el parecer de la familia respecto de si envía o no a sus hijos e hijas a clases; y si por razones de seguridad para la salud y vida de las personas menores, deciden no enviarlos a clases, pueden optar por no hacerlo, pero siempre y cuando garanticen que facilitarán los medios para dar continuidad al seguimiento pedagógico a distancia que presta el personal docente del MEP», dijo la ministra de Educación, Giselle Cruz.

Todo parece indicar que sobre este tema, habrá respuesta definitiva hasta el 2021, cuando el MEP comunique los pormenores del nuevo curso lectivo en medio de la pandemia por la Covid-19.