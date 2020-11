Redacción- Randall Leal gana nuevo reconocimiento tras anotar un gol de antología en la MLS con el Nashville SC, donde ha demostrado su calidad y talento.

El costarricense no se cansa de recibir distinciones individuales con su escuadra en la Major Soccer League, que le ha caído muy bien al exjugador del Saprissa.

Leal desde su llegada a suelo estadounidense ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de los seguidores del balompié norteamericano.

Pues el extremo derecho nacional ha dado lo mejor de sí mismo en cada encuentro en el que ha tenido participación.

La destacada labor le ha valido cientos de elogios al nacional, que se ha dado el lujo de estar en tres ocasiones en el equipo de la semana de la liga norteamericana.

Donde incluso logró el reconocimiento como el mejor jugador ofensivo del año, lo cual habla por si solo del derroche de futbol que ha dado el tico con el conjunto amarillo.

Además, en el primer juego del Nashville SC en los Playoff el tico brilló con luz propia ante el Inter Miami, donde logró una gran anotación que lo hizo acreedor de cientos de comentarios positivos en redes sociales.

Dicha anotación y el desempeñó que dio durante los 67 minutos en los que tuvo actuación lo posicionaron como el mejor jugador del partido.

Premio que hizo oficial el Nashville en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook, donde manifestaron el gran juego que realizó Randall Leal.

Golden rocket. Golden record. @randall_leal is your @Heineken_US Man of the Match. #EveryoneN pic.twitter.com/3PJCVM7a6i

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) November 21, 2020