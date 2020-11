Redacción – El talentoso volante nacional, Randall Leal, gana premio a jugador ofensivo del año del Nashville SC de la Major League Soccer (MLS).

Leal ha brillado con luz propia en su primera temporada en suelo estadounidense y tras terminar la fase regular, el tico arrasó en las votaciones para dejarse el premio.

La destacada labor le ha valido cientos de elogios al nacional, que se ha dado el lujo de estar en tres ocasiones en el equipo de la semana de la liga norteamericana.

Nashville SC clasificó a los Playoffs de la MLS en su temporada inaugural, por lo que el aporte del costarricense fue destacado por la institución.

«Randall Leal ha sido la bujía ofensiva de Nashville SV en la temporada inaugural del club en la MLS. Leal es el líder del equipo de Nashville SC en tiros intentados con 41 y tiros a puerta con 18″, escribió la escuadra amarilla y azul.

El cuadro del nacional buscará llegar a los cuartos de final de la Conferencia Este ante el Inter Miami, en un juego de repechaje que será después de la fecha FIFA.

En lo que va de la campaña, el tico contabiliza un total de tres goles y cuatro asistencias en su primer campaña en la liga estadounidense, donde ha brillado.

En lo que va de la presente temporada, el volante de 23 años suma 1614 minutos a lo largo de 21 partidos, de los cuales ha sido titular en un total de 19.

With the regular season coming to a close, we named our end of the season team awards#EveryoneN | https://t.co/Yq0QHfQtze pic.twitter.com/gEpJ1TLIuW

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) November 10, 2020