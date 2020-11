Redacción- La rápida intensificación del huracán Eta representa en definitiva una muy mala noticia para Nicaragua, Honduras y El Salvador.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), al ser consultados sobre la afectación que tendría Eta en la región, señaló que la intensificación es sin duda una muy mala noticia para la zona norte Centroamericana.

Aunque el impacto en suelo nacional es indirecto, en Nicaragua, principalmente, la afectación será directa y muy fuerte.

Con vientos de hasta 200 Km/h, mareas altas de hasta 2 metros, y fuertes lluvias, así impactará este huracán al país vecino.

«Definitivamente la intensificación tan rápida de la tormenta son muy malas noticias para Nicaragua, Honduras, El Salvador, principalmente Nicaragua por el aumento en el nivel del mar», dijo Camilo Vindas, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El IMN descarta por completo, que el huracán Eta impacte de forma directa a Costa Rica.

«Por la posición del sistema y la trayectoria, la afectación sobre Costa Rica definitivamente no va a hacer directa, está demasiado lejos de nosotros, lo que sí podría cambiar, porque el huracán se ha estado intensificando en las últimas horas, es el tiempo de afectación sobre nuestro país», indicó Vindas a AM Prensa.

Se prevé una duración del fenómeno en la región de al menos cinco días, aunque para este próximo miércoles o jueves, la afectación en suelo nacional empezaría a disminuir, «pero eso va a depender de la evolución que tenga el sistema», indicó Vindas.

Según el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos, antes de tocar suelo nicaragüense, el huracán Eta llegaría a la categoría 4.

#Eta has rapidly intensified to a major hurricane with maximum sustained winds of 120 mph. Continued strengthening is expected before it makes landfall along the northeastern coast of #Nicaragua on Tuesday.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/yFRb0ObYHt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020