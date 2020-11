Cartaginés solo le ha ganado al Monstruo de los clubes grandes

Redacción – El ex-delantero tico, Rolando Fonseca, criticó el nivel del Cartaginés, porque considera que tienen una deuda de no haberle ganado a ningún grande.

Fonseca explotó tras la caída de 0-1 de los brumosos ante el Herediano, debido que cree que los blanquiazules dejaron ir un chance valioso para sellar la clasificación.

Los de la Vieja Metrópoli cayeron en sus últimos dos partidos contra clubes grandes, ya que cayeron 4-1 ante Alajuelense y por la mínima ante los florenses.

Eso sí, Rolando asegura que los comandados por Medford ganaron ante Saprissa por 0-4 y 2-1 por dos buenos momentos que atravesaban nada más.

Además, señala que mataron al Monstruo, eso sí, el recordado número 7 afirma que el decano del fútbol nacional debe demostrar porque son líderes del Grupo B.

Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Radio y fue ahí, donde dejó saber su postura sobre Cartaginés, club que para él juega bien solo contra los equipos «pequeños».

«Cartaginés es un equipo totalmente diferente con Hernán Medford, pero tiene una deuda muy grande. Cartaginés no le gana a nadie grande, no le gana. Le ganó a Saprissa, pero Cartaginés es momentos, no cuando está completo.

Hablamos de La Liga cuando llegó al Saprissa sin Bryan Ruiz y era una incógnita grande, ¿Qué pasó? ganó. Es el momento, si no está Jeikel Venegas y si no está Marcel Hernández, Hernán tiene que ganar ese es el Cartaginés y para eso está formado.

Las planillas están formadas para eso y no es para que falten uno o dos jugadores, para que se te deshaga todo. Para mí, Cartaginés juega bien contra los equipos de tabla para abajo, le ganó a Saprissa en dos buenos momentos muy bien, lo mató.

Ahora tienen que demostrar y Medford lo dijo que son el número uno, claro que lo son, ahora demuéstrenlo y el peso extra es cuando vienes de primero, ahí viene una mochila que pesa y no quiero pensar que les este pesando», dijo Fonseca en Teletica Radio.

Los brumosos han dejado muchas dudas en sus últimas juegos. Pese a ello, son líderes del Grupo B con 26 puntos y buscarán sellar su boleto a semis ante Pérez Zeledón.