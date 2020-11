Redacción – Rónald Matarrita y su equipo fracasan tras quedar eliminados en los play off de la MLS, luego de que empatarán 1-1 y en los penales el Orlando City ganó 6-5.

El lateral izquierdo nacional fue titular con el New York City FC ante los morados del Orlando City, que recibieron en su casa al club del ex-liguista.

Las emociones del encuentro fueron dignas de un partido de octavos de final, Orlando City puso el 1-0 al minuto 5, gracias a un gol de penal del portugués, Luis Nani.

New York no se quedó de brazos cruzados y al minuto 8, Maxime Chanot se encargó de poner el 1-1 en el marcador y así ponerle más tensión al duelo.

That's how the 2020 MLS season ends.#ORLvNYC | @etihad pic.twitter.com/Uk0gkeYjtt

— New York City FC (@NYCFC) November 21, 2020