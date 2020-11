Redacción – Selección de Catar tiene como base jugadores del club que lidera Xavi Hernández, quién tiene ya varios años de estar trabajando en este país asiático.

La Sele se enfrentará a los catarís el viernes 13 de noviembre a las 11:00 am hora tica, en un partido que será de alta exigencia para representativo patrio.

Los próximos anfitriones de la Copa del Mundo cuentan con una selección de calidad, que su columna vertebral está conformada por jugadores del Al Sadd SC.

Este equipo es comandado por Xavi Hernández y que tiene como principal estrella a Santi Cazorla. Actualmente es el vigente campeón de la Qatar Stars League.

Estos títulos son las más importantes en esta nación. Esos grandes éxitos ha hecho que Félix Sánchez Bas, seleccionador de Catar, tenga de base a los jugadores del Al Saad.

Para el fogueo ante La Sele y Corea del Sur, el timonel español que lidera a los catarís llamó a nueve jugadores del cuadro liderado por la leyenda del FC Barcelona.

Entre los convocados de este conocido club está el portugués naturalizado catarí, Pedro Correia o mejor conocido como Ró-Ró, quién es pieza clave en la zona defensiva.

El capitán de Catar es Hassan Al-Haydos, quien milita en Al Saad. Fue el encargado de levantar el título de Copa Asiática 2019 ganada por los liderados por Sánchez Bas.

📋 SQUAD | Felix Sanchez has announced a 27-member national team squad for November’s friendly games

🇶🇦 Qatar will play 🇨🇷 Costa Rica on 13/11 and 🇰🇷 Korea Republic on 17/11#QFA #Qatar pic.twitter.com/aF5KmEHyg5

— Qatar Football Association 🇶🇦 (@QFA_EN) October 31, 2020