Redacción- Los Tenores darán la bienvenida a la Navidad con concierto virtual gratuito el sábado 14 de noviembre, a las 5:30 p. m.

La Navidad es una de las fiestas que más disfrutan los costarricenses, por lo que la tradición de compartir con nuestros seres queridos es algo que no se debe perder y tomaran todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Costa Rica para realizar el concierto virtual con las burbujas sociales.

El concierto será en un Facebook Live desde la cuenta del Paseo de las Flores.

El reconocido cuarteto interpretará temas como Carol of Bells, Santa Claus llegó a la ciudad, New York, New York, Noche de Paz, entre otros, y el espectáculo musical.

También servirá de antesala para la activación de los timers navideños, en las distintas plataformas digitales, con la cuenta regresiva para la llegada de la Navidad.

Los más pequeños de la casa también vivirán a lo grande de la Navidad, ya que la tradicional entrega de la carta a Santa cambió a una versión online.