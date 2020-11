Animador noruego también es parte de las mentes maestras del juego

Testers ya lo jugaron y sus comentarios fueron muy positivos

Redacción – Aquellos juegos al menor estilo de los 90’s, aún no han sido olvidados. Buscar una cerveza tradicional tipo «pilsener», en un mundo de cervezas artesanales, nunca había sido tan entretenido como en este videojuego con sello tico, lanzado este jueves a nivel mundial.

Se trata de «Dude, Where is my beer?» («Amigo, dónde está mi cerveza?» en español) creado por el animador e ilustrador digital, Eduardo «Edo» Brenes; y el animador noruego, Arik Zurabian.

Ambos son las mentes maestras de este juego que trata de un personaje que se encuentra en la búsqueda de la «pilsener», pero solo le ofrecen cervezas artesanales. Él debe pasar una serie de retos para poder lograr su anhelado objetivo y disfrutar de una «birra bien fría».

Brenes contó a AMPrensa.com que todo inició como un contrato de sus servicios como animador, para que diseñara los personajes y el ambiente. Al final, ambos decidieron trabajar como socios para crear este mundo hipster lleno de cerveza.

Zurabian viajó a Costa Rica para aprender español mientras Brenes estaba en Inglaterra. Ahí contactó al animador costarricense luego de que un par de amigos suyos lo recomendaran como diseñador de escenarios y personajes para el videojuego.

«Él me escribió por Instagram para preguntarme cuánto le cobraba por los diseños y me mandó una imagen que yo había publicado. Me dijo que quería que fuera en ese estilo y esos colores, esa imagen era una que yo hice de un juego Point and Click que escribí, pero que no programé», contó Brenes a AMPrensa.com.

La modalidad Point and Click consiste en que el jugador resuelve ciertos acertijos que lo llevarán a cumplir los retos del juego. No es complicado de ganar, entretenido y diferente a la clase de videojuegos que se comercializan en la actualidad.

El noruego le pagó al costarricense de 35 años por el diseño de tres personajes y un ambiente; sin embargo, ya no podía invertir más dinero en el diseño pese a sus ganas de trabajar con el tico.

Es por eso que el animador se ofreció a continuar trabajando sin paga, pero obtener ganancias del 25% «sabiendo que podrían ser nulas», dijo.

Al final, Brenes terminó metido mucho más de lleno en el videojuego, pues Zurabian le solicitó ayuda con la historia, porque sí, Brenes también es escritor. Así fue como llegaron a un acuerdo de ganancias a la mitad y se convirtió en un juego de ambos.

«Él quería hacerlo como hobby, pero yo le dije que lo hiciéramos ‘de verdad’. Con una historia buena, que funcione para el juego. La historia es larga, esta es la primera parte y después vendrán las dos secuelas», explicó el costarricense.

Por la pandemia, Brenes regresó con su esposa -también ilustradora, Yoss Sánchez- a Costa Rica y, debido a la cancelación de vuelos, Zurabian se tuvo que quedar.

Ambos se reunieron ya en suelo tico y decidieron trabajar arduamente para terminar el videojuego este 2020.

Al terminarlo, lo compartieron con varios bloggers de videojuegos y testers, quienes probaron el juego y les dieron muy buenas reseñas y recomendaciones.

«Ya tenemos 1800 personas que han agregado el juego a la lista de deseos en Steam. Eso es un montón. Normalmente no se cumple en un 100%, pero lo que esperamos es, por lo menos, un 10%. Ya que unas 200 personas lo jueguen, es muy chiva para nosotros, pues no lo hicimos para ganar plata», contó Brenes.

En un futuro -no muy lejano-, podrían lanzar la versión tica que se llamaría «Mae, ¿dónde está mi birra?».

¿Cómo jugarlo?

El videojuego se lanzó este mismo jueves 5 de noviembre y esperan que el público europeo y costarricense responda muy bien a la creatividad y el empeño de estos dos socios.

Los interesados amantes de los videojuegos pueden adquirirlo en la plataforma de Steam (click AQUÍ) y su costo es de $15. Está disponible para MAC OS y Windows.

También tienen disponibles tres paquetes: uno con un manual tipo guía para el juego, otro con las canciones exclusivas del juego y el tercero es la edición completa con todo lo anterior y fondos de pantalla en HD.

En junio de 2019, Brenes lanzó un libro, tipo novela gráfica, donde combina la realidad de la vida de sus abuelos en Limón con un poco de ficción. Además, la historieta «Recuerdos de Limón» recibió el prestigioso premio a la mejor historia de cuento gráfico Observer/Cape/Cómica 2019.

También ha ganado otros premios por sus diferentes y exitosas obras en Nueva York, Canadá, Reino Unido y otros.