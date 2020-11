Fue el jugador más destacado del partido ante el Municipal con cuatro anotaciones

Redacción- Johan Venegas deja en claro su deseo de continuar con el Saprissa y hasta sueña con retirarse con los morados.

El polifuncional jugador de 31 años de edad se encuentra a poco de culminar su ligamen con el Monstruo.

Por lo que en los últimos días se ha rumoreado sobre una posible salida del club tibaseño, pese a ser uno de los principales referentes.

Además, se ha ganado la confianza y cariño del entrenador Wálter Centeno, quien le reconoce su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro del campo de juego.

«Mi intensión es seguir aquí en Saprissa, la verdad es que yo lo dije desde que llegué al club, me gustaría retirarme acá, porque es una institución a la que le he cogido mucho amor, mucho cariño».

«La afición me lo ha demostrado también, aquí todas las personas de la parte administrativa y compañeros no tengo ninguna queja, mi familia está muy a gusto, y mientras mi familia esté bien, esté tranquila y se sienta bien yo voy a estar muy bien y daré mi máximo esfuerzo, entonces solo palabras de agradecimiento al Saprissa por todo lo que me ha dado en estos casi tres años y mi intensión es seguir acá».

«Soy un morado más porque así la afición me ha adoptado y yo me he sentido muy cómodo, muy feliz vistiendo esta camiseta, lo que es lo de la renovación, eso lo maneja mi representante con la parte administrativa del club, yo solo me enfoco en jugar, en dar mi mayor esfuerzo y toda mi capacidad para el bienestar del equipo y poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado desde el primer momento que iniciaron las competencias, entonces mi intención es siempre estar acá, qué jugador no desea estar acá, entonces creo que estoy en el mejor lugar, en el mejor equipo y espero continuar acá muchos años más», afirmó el número 7 del Saprissa.