Redacción- Kaavan ‘El elefante más triste del mundo’ se prepara para ser enviado a un santuario de Camboya.

En el lugar esperan que se recupere de una depresión, después de haber pasado décadas encadenado.

El animal de 37 años será trasladado al Cambodia Wildlife Sanctuary a finales de este mes en medio de una operación que implica siete horas de vuelo desde Islamabad a Phnom Penh.

El animal también padecía de sobrepeso después de años de ser alimentado a diario con 200 kilos de caña de azúcar.

Martin Bauer, portavoz de la organización animalista Four Paws, explicó en declaraciones recogidas por AP que el elefante Kaavan ha recibido la aprobación veterinaria para ser trasladado a una zona en la que vivirá en buenas condiciones y en compañía de otros miembros de su especie.

🇵🇰🔸#FOURPAWSinPakistan🔸🇵🇰 : Let's make the impossible, possible. Together!

The World’s loneliest elephant deserves a new life. We are committed to performing the hardest rescue we ever did. Please donate today! #FreeKaavan 🐘

➡️ https://t.co/Dfstat0fzk pic.twitter.com/LKeKBjLiW5

— FOUR PAWS (@fourpawsint) November 4, 2020