Redacción- (Vídeo) Luis Díaz saca a relucir su calidad con asistencia en victoria 2-1 del Columbus ante el Philadelphia Union en acción de la MLS.

Los jugadores nacionales entraron como variante en la segunda mitad, convirtiéndose en pieza clave para la victoria del Columbus Crew.

Para el inicio del compromiso los hilos del juego los llevó el Philadelphia siendo el equipo más desequilibrante que se observaba en la cancha.

Con el pasar de los minutos, la posesión del balón empezó a equiparse dándole tintes de emoción al compromiso mediante jugadas de peligro que pusieron en aprietos a las zaga.

A la altura del minuto 36 el Columbus encontró la fórmula para abrir el marcador, mediante de Artur gracias a un disparo rastrero que terminó en el fondo de la portería de los visitantes.

Con la ventaja momentánea 1-0 para el Crew, los clubes se fueron al descanso dejando buenas impresiones de la primera mitad.

Para el inicio de la segunda mitad los ticos Waylon Francis y Luis Díaz quedaron en banca esperando por la oportunidad de ingresar a ayudar a su club a quedarse con la victoria.

Por su parte el Philadelphia realizó cambios en su planteamiento para ir en busca de la paridad en el marcador y al minuto 56 Jamiro Monteiro colocó el 1-1 gracias a la buena ejecución de la pena máxima.

Luis Díaz fue el primer costarricense en ingresar al terreno de juego, cuando al minuto 72 su técnico le dio la confianza para que disputara minutos en el compromiso.

El nacional desde su ingreso al terreno de juego le dio un nuevo aire a la ofensiva del Columbus, siendo al minuto 83 cuando el nacional brilló dando la asistencia de la segunda anotación.

El tanto de los locales lo marcó Krisztian Nemeth, pero fue el tico quien se llevó los elogios por la gran jugada y centro que realizó.

Come for the cross, stay for the one-touch finish 👌

Go on, @KNemeth_Nemo! pic.twitter.com/hjeDUhddV1

— x – Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) November 1, 2020