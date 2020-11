Redacción- Giancarlo «Pipo» González logró anotar en la victoria de Los Ángeles Galaxy y fue reconocido como jugador más valioso del partido.

El legionario costarricense fue pieza clave para el triunfo del conjunto angelino, que no ha tenido la mejor de sus temporadas.

Debido a que tras 20 fechas disputadas solo han sumado 21 puntos, lo apenas les alcanza para ocupar el undécimo lugar en la clasificación de la conferencia oeste.

Rendimiento muy lejano al que demostraron años atrás cuando se acostumbraron a siempre ser protagonistas en la lucha por el título de la MLS.

No obstante, pese a la mala etapa que atraviesan los californianos el defensor se ha consolidado en las alineaciones de los encuentros.

«Pipo» envió el balón al fondo de las redes con un gran cabezazo tras un tiro libre al minuto 18 del encuentro.

Lo que le permitió al equipo del nacional ponerse en ventaja desde muy temprano en el duelo contra el Real Salt Lake efectuado en la casa del Galaxy.

Picture perfect free kick from the #LAGalaxy @pipogonzalez88 with his first goal of the season 🤩 pic.twitter.com/CagfBuKKby

— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 2, 2020