Redacción – Randall Leal vive un sensacional momento en la MLS y este pasado sábado destacó con asistencia en empate de 1-1 del Nashville SC ante el Chicago Fire.

El futbolista de 23 años se enfrentó al zaguero costarricense, Francisco Calvo, con quien tuvo la oportunidad de chocar en varias jugadas del compromiso.

Desde el inicio del compromiso, Leal se vio bastante participativo con su escuadra, con el fin de darle dolores de cabeza a la zona baja del Chicago Fire, es liderada por Calvo.

Leal dio un chispazo de su calidad y al minuto 28, se lució un espectacular asistencia que aprovechada de gran manera por el mexicano, Daniel Armando Ríos.

He loves to score at Nissan Stadium. @drioscal gets on the end of another brilliant @randall_leal feed to open the scoring. #EveryoneN #NSHvCHI pic.twitter.com/TJYvDzeGaZ

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) November 1, 2020