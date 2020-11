Redacción- (Vídeo) Randall Leal se luce con un golazo en vital triunfo 3-0 del Nashville SC ante el Inter Miami.

Después de participar con La Sele en la gira europea en la fecha FIFA de noviembre, el habilidoso extremo derecho costarricense regresó a suelo estadounidense para hacerle frente a los Playoff con su escuadra.

En la fase previa de la MLS el costarricense acaparó los focos de atención por las grandes

actuaciones que realizó con el conjunto del Nashville.

Por lo que en el duelo para enfrentar a la escuadra del Inter Miami, fue parte del once estelar en el primer juego del tico en los Playoff del balompié norteamericano.

Randall Leal no decepcionó en el enfrentamiento y desde el primer minuto fue en busca de la anotación para darle la ventaja en el marcador a su escuadra.

Cuando se cronometraba el minuto 13 del compromiso el tico recogió el fruto de sus esfuerzos, al abrir el marcador con un gran disparo de larga distancia imposible para el guardameta de los visitantes.

Con dicha anotación el joven costarricense logró llenarse de elogios por parte de la prensa y los aficionados al conjunto amarillo por la gran anotación con la que colocó el 1-0 en el tablero.

La escuadra local amplió la ventaja al minuto 23 cuando desde el punto de penal, Hany Mukhtar logró vencer al guardameta del Inter Miami. Con la ventaja 2-0 en el marcador el Nashville se fue al descanso.

Para la etapa complementaria la escuadra del costarricense tomó nuevamente la iniciativa en el compromiso, provocando un gran dolor de cabeza en la zona defensiva de los visitantes.

A la altura del minuto 57 los locales colocaron el 3-0 en los cartones, por intermedio de Dax McCarty tras vencer con un gran disparo al portero de los visitantes.

The run started at midfield. It ended in the back of the net. @DaxMcCarty11. 3-0. #EveryoneN pic.twitter.com/C34ZYDkzw9

— x – Nashville SC (@NashvilleSC) November 21, 2020