Líder comunal hizo la denuncia ante supuesta inoperancia de las autoridades

Familias tuvieron que irse a casas de sus familias

Redacción- El río Negro, ubicado en Sabalito de Coto Brus, arrasó con cinco casas y afectó a varias familias de la localidad.

Sin embargo, lo más impactante de esa noticia es que aún las autoridades aún no han llegado al lugar para brindar atención.

Así lo denunció esta tarde de jueves a AM Prensa Luis Carranza, líder comunal, quien asegura están sin apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias.

«No han llegado aún de la CNE hasta ahora (4:00 de la tarde). Yo he llamado al 9-1-1 y solo preguntas a uno y no más, no sé de nada», denunció Carranza

Las familias que habitaban las cinco casas debieron evacuar por su seguridad, por lo que debieron marcharse a casas de familiares.

«El río se llevó como cinco casas y el salón comunal quedó relleno como un metro de tierra», aseguró Carranza

Además, el líder comunal asegura que a las 3:00 de la tarde, luego de la cabeza de agua que fue en la madrugada, aún habían familias incomunicadas.

Tras la denuncia de Carranza, AM Prensa procedió a corroborar la información con la CNE y envió la consulta.

Sin embargo, al cierre de edición de esta nota, el departamento de prensa de la institución no había contestado ni un «recibido».

Fotografías que hizo llegar Carranza a este medio muestran la magnitud de las afectaciones en la comunidad.

Vea una galería de las imágenes: