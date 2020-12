Machado es uno de los grandes líderes de Alajuelense

Redacción – El defensor panameño manudo, Adolfo Machado, dio a conocer sus secretos para ser inamovible en la formación estelar de Alajuelense en el semestre.

A sus 35 años, Machado se ha convertido en pieza clave en el esquema de Carevic en el León, ya que le ha dado la confianza para ser el gran líder de la zaga eriza.

Esa regularidad lo tiene como el único jugador que no ha salido ni un solo minuto de la cancha con La Liga, debido que en el torneo tico suma 1450 minutos en 15 partidos.

Dichas estadísticas lo tienen como el futbolista con más minutos de los 12 clubes de la máxima categoría, eso deja muy bien parado al mundialista de Rusia 2018 con Panamá.

Pero ese buen momento no es obra de la casualidad. El zaguero trabaja arduamente, se alimenta bien, buen descanso y toma muchos otros cuidados personales.

Adolfo Machado habló en conferencia de prensa y asegura que dentro de la cancha trata de respaldar la confianza que ha tenido el cuerpo técnico en él.

«Trabajar, trabajar bien, prepararme. La buena alimentación, descenso y la hidratación que es lo importante. En cada partido darlo todo y no he salido ningún solo minuto, lo he tomado con toda la seriedad y gracias también al cuerpo técnico que me ha dado la confianza de estar ahí y dentro de la cancha respaldar esa confianza.

Hay una competencia sana y es bueno para el cuerpo técnico contar con todos los jugadores, nos apoyamos entre todos y sabemos que como familia somos pieza fundamental para saco esto adelante», afirma Machado.

El papel del defensor canalero es esencial en el Equipo de su Gente, debido que le ha tocado hacer dupla con Junior Díaz o Fernán Faerrón en la formación titular.

En las redes sociales gran parte del liguismo elogia el trabajo del panameño, que se repuso de las críticas para estar en un nivel extraordinario con el León.