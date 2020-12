Agentes allanan bodegas de Mokolicores por presunto contrabando

Redacción- Una casa de habitación en Desamparados y dos bodegas en Cartago a la empresa Mokolicores, fueron allanadas por la Policía de Control Fiscal y la Fiscalía de Desamparados (III CJSJ), bajo la orden del Juzgado Penal de Hacienda.

Las diligencias se realizan por el presunto contrabando de licor proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito.

La una investigación surge por una causa que se sigue en contra de un hombre de apellidos Rosales Venegas, por los presuntos delitos de contrabando de licores e infracción a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, quien comercializaba el licor por medios de páginas web y redes sociales.

“Si bien esta modalidad de operar no es nueva, si representa un reto para la investigación por el cuidado que los posibles infractores tienen en aras de evitar las acciones policiales, utilizando medios digitales y no espacios físicos. No obstante, las distintas diligencias de la investigación han permitido obtener evidencia suficiente para demostrar con alto grado de probabilidad la comisión de los posibles ilícitos”, aseguró Jacqueline Soto Rivel, directora de la PCF.

Este miércoles, el cuerpo policial había decomisado más de 3 mil unidades de licor, etiquetas con datos de casas distribuidoras autorizadas en el país y con códigos QR, posiblemente falsificados, y 130 gramos de posible clorhidrato de cocaína, lo que motivó la detención de un hombre.

Para denuncias Hacienda tiene a disposición en su sitio web www.hacienda.go.cr la herramienta “Denuncie Ya”, también número telefónico de la PCF 2539-6800, habilitados las 24 horas todos los días del año.