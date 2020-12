El proyecto de Carevic va mucho más allá que un campeonato

Redacción – El gerente deportivo de La Liga, Agustín Lleida, deja claro que la continuidad de Andrés Carevic no depende si es campeón o no en el Apertura 2020.

Lleida está muy contento con el trabajo de el timonel argentino, quien ha realizado un gran papel en el club y tiene contrato con los manudos hasta junio del año 2021.

En México han revelado que Carevic es opción para dirigir al Club Puebla de Liga MX, club con el que hizo un gran papel en la cantera hace unos años atrás.

Pero si el cuadro azteca quiere al entrenador debe sentarse a negociar con Lleida, quién deja claro que no le va cerrar las puertas a nadie, ya que están anuentes a ver.

Eso sí, en Alajuelense están complacidos con el trabajo del sudamericano, quién le ha dado gran estabilidad a su proyecto en el León, el cuál no depende de títulos.

El directivo erizo deja claro que en La Liga no toman decisiones por lo que dice el liguismo en las calles o redes sociales, si no que lo hacen basándose en su rendimiento.

Agustín Lleida habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dejó claro que la continuidad de Carevic no depende si ganan o no la 30 este Apertura 2020.

«Por eso lo renovamos y aunque ha sido cuestionado ha seguido aquí en La Liga, porque ha dado estabilidad y los resultados constantes en el tiempo, el que ha mantenido un ambiente buen ambiente en el grupo y ha hecho crecer jóvenes, ha sido Carevic.

Me preguntan si su puesto está condicionado con salir campeón, dije que no. Este proyecto va mucho más allá de un campeonato y lo he dicho siempre. Al principio a la gente no le gustaba y creo que después lo que todo mundo ha ido viendo.

Esto va más allá de un campeonato, la continuidad de Andrés Carevic no depende de que salga campeón o no. A muchos tampoco les pareció los otros dos semestres, creo que es parte de y las decisiones no siempre agradan a todos.

Sin embargo, pensamos que es lo mejor para la institución. Creo que es la inestabilidad estar cambiando cada semestre de entrenador te alejan más de un título, que lo de te acerca, pero es la forma de pensar y tenemos que tomar decisiones», dijo Lleida.

El gerente ibérico es consciente que en caso de que no sean campeones les lloverán las críticas a la institución, pero están dispuestos a asumir ese tipo de riesgos.