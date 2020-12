La panameña ha causado buenas sensaciones en el plantel rojinegro

Redacción- Alajuelense FF renueva a su jugadora estrella de cara al próximo torneo en busca del titulo nacional al mando de Wílmer López.

La mediocampista panameña Marta Cox ha creado buenas sensaciones en los seguidores del futbol femenino, donde los mismo resaltan las grandes cualidades de Cox con la pelota.

Estas impresiones también las causó en la institución rojinegra, pues no duraron en renovar el contrato con la futbolista para que continúe defendiendo la camiseta de La Liga.

Marta Cox llegó en el torneo anterior a suelo costarricense procedente del futbol panameño donde su gran dominio de balón le abrió las puertas en el platel manudo.

La futbolista fue renovada por un periodo de seis meses, donde espera lograr el campeonato en el equipo que le ha robado su corazón.

«Primeramente feliz y agradecerle a Dios por la oportunidad que me brinda nuevamente y creo que en tres meses di de que hablar y lo que falta sería desenvolverme más y que el equipo espere muchísimo de mí.

Seguir poniendo de mi parte para aportar mucho más en el equipo, desde que llegué me he sentido respaldada por todas, me siento en casa y eso es lo importante, sentirme respaldada tanto por las chicas, por la institución, por la gente que sigue a La Liga.

Lo importante es que me siento tranquila y quizás por eso el equipo me dio la nueva oportunidad.

Me siento muy arropada por la gente que sigue a la institución que siempre están pendiente de nosotras, me hicieron más famosa aquí estando en La Liga, creo que fue por respaldo y esas buenas que me dan en las redes sociales.

Marta Cox resalta el gran cariño que los aficionados a la escuadra de Las Leonas le han demostrado, pues a pesar de jugar todos los enfrentamientos a puerta cerrada los seguidores rojinegros le han brindado su apoyo a través de redes sociales.

Por lo que la mediocampista espera seguir demostrando su gran nivel el próximo torneo, del cual aun se desconoce la fecha oficial en que dará inicio.