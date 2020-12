Robinson es uno de los hombres de experiencia del Monstruo

Redacción – El experimentado defensor del Saprissa, Alexander Robinson, asegura que le encantaría jugar la final de Liga de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.

Robinson anhela que la duelo decisivo al título en el certamen del área sea el Clásico Nacional entre manudos y morados para así dejar a Costa Rica en alto.

La ilusión del cuestionado zaguero es enfrentar al León en una final regional, tal y como pasado en la Liga de Campeones de la Concacaf en el año 2004.

Hace 16 años, La Liga le dio un paseo al Monstruo con un contundente marcador global de 5-1 se llenaron de gloria ante su más odiado rival en el fútbol nacional.

Ese resultado aún vive en la memoria del saprissismo. Aunque Robinson desea verse las caras ante los rojinegros, señala que en el club tibaseño respetan a todos los rivales.

La escuadra comandada por Paté Centeno se verá las caras en semifinales ante el Arcahaie FC de la primera división de Haití. Dicho juego será la primera semana de enero.

Alexander Robinson habló en conferencia de prensa y dejó saber el deseo del Monstruo en revalidar el título y que mejor sería que hacerlo frente al Equipo de su Gente.

«Obviamente nos encantaría jugar una final contra Alajuelense y que sean dos equipos costarricenses que se enfrenten en la final dejando a Costa Rica en alto, pero antes de pensar el rival que sea de una final tenemos que pensar en el rival que nos toque.

Hay que ganar ese partido de semifinales, hay que respetarlo y posteriormente ver lo que pasa en la otra llave, no podemos decir que Alajuela que va a la final, no se sabe y son complicados. Esto es fútbol y no sabemos que puede pasar.

Queremos revalidar el título y defender lo que tanto nos costó el año pasado. Esa es la consigna de nosotros más allá de quién nos toque. Vamos partido a partido y respetando cada rival», aseguró Alexander Robinson.

El defensor de 33 años cumplió con un trabajo de punto fino ante Marathón de Honduras y así calló a gran parte de sus críticos en el Saprissa.