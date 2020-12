Vargas está lista para el torneo que se realizará en suelo tico

Redacción – La velocista costarricense, Andrea Vargas, quiere dejar al país en alto y defenderá su corona a nivel centroamericano este próximo 28 y 29 de diciembre.

Vargas competirá en el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, que se realizará en el Estadio Nacional. La nacional lo dará todo en los 100 metros vallas.

A lo largo de 2020 y pese a la pandemia, Andrea se ha mantenido entrenando en Oregón, Estados Unidos, lugar donde vive junto a su familia.

La tica se las ha ingeniado para poder entrenar y así continuar con la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde anhela con trascender.

Andrea es la actual campeona centroamericana, luego de que el año anterior ganara medalla de oro en la edición realizada en Managua, Nicaragua.

La oriunda de Puriscal señala que está lista para la primera y última competencia del año, donde tiene como misión hacerse respetar en suelo costarricense.

Con trabajos físicos y de mucha técnica, Andrea Vargas está lista para el reto de ganar un nuevo oro, pero ahora lo hará en Costa Rica en el torneo regional.

«Me he estado preparando todo el año para estar en buena físicamente y bueno, ahora voy a competir mi primer competencia del año y la última también, que va ser el campeonato centroamericano, más que todo para ver como se está trabajando en este momento, ahora estoy en período general.

Entonces no estoy en punta, pero también es importante ver en que etapa estamos, he hecho muchos trabajos de técnica, muchos trabajos de resistencia y creo que eso me ha ayudado bastante para sentir ese poco de sensaciones.

Me siento feliz de estar en Costa Rica, disfrutando del clima, con mi familia y de los trabajos que nunca paran», afirmó Andrea Vargas en conferencia de prensa.

En caso de ganar la presea dorada en el torneo que se hará en la Sabana, Andrea sumará puntaje en el ranking de los Juegos Olímpicos que realizarán en Tokio, Japón.

Lea también: Ariel Rodríguez regresa al Saprissa tras su aventura en el fútbol de Vietnam

Cabe resaltar, que la tica medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cuenta con el patrocinio de distintas empresas del país, que confían en su calidad.