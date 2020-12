El Samurái quiere convertirse en un ídolo del Saprissa

Redacción – Ariel Rodríguez manda un mensaje a todos morados que han criticado su regreso y deja claro que por su cabeza no pasa salir más del plantel del Saprissa.

El atacante confirmó su regreso al Monstruo tras su aventura con el Ho Chi Minh City FC de la primera división de Vietnam, donde jugó en los últimos cinco meses.

Su salida de suelo vietnamita se dio porque la liga del país asiático no cumplió sus expectativas, sumado a la imposibilidad de llevar a su familia a dicha nación.

Ante lo sucedido, el futbolista optó por finiquitar su ligamen. En su regreso a Costa Rica fue contactado por Víctor Cordero y no dudó en volver al club de sus amores.

Esas salidas del jugador al fútbol de Tailandia hace unos años atrás y ahora la última a Vietnam, no han sido muy bien vistas por gran parte del saprissismo.

Muchos morados consideran que la directiva morada lo que hace es «reciclar» al atacante, ya que se va y vuelve las veces que quiere de la institución.

Rodríguez es consciente de todo lo que dicen los fanáticos tibaseños. Por ello, dice que quiere quedarse mucho tiempo en Saprissa para convertirse en un referente.

Eso sí, deja claro que sus salidas han sido para asegurar su futuro familiar. El samurái dejó claro que no se irá más al exterior, con el fin de brillar en el cuadro morado.

«Se me ha criticado por eso, obviamente yo respeto el pensar de la gente. Saprissa tiene una afición muy grande y a todos no se les va quedar bien, también he visto que mucha gente ha apoyado y siempre está empujando.

Obviamente yo agradezco y escucho a todas las personas, yo jamás voy a entrar en polémicas con la afición, agradezco a la gente que me ha apoyado y sé que ahora voy a trabajar siempre fuerte para mantenerme estos dos años y medio acá en Costa Rica.

Es algo que realmente quiero decir a la gente que me apoya, que por mi cabeza no está salir más del Deportivo Saprissa. Voy a concentrarme en el club y no pensar en nada de opciones en el exterior, solo quiero trabajar fuerte para volver a ser campeones con la institución», afirmó Rodríguez sobre lo que dice el saprissismo.

El ligamen del futbolista de 31 años con los morados es por dos años y medio. En ese período buscará llegar a los 100 goles con Saprissa, ya que actualmente suma 65.

Además, de seguir cosechando títulos, de los cuáles en su currículo ya brillan cinco copas como ficha del cuadro tibaseño, el cual ama con todo su corazón.