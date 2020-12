Redacción- Ariel Rodríguez deja su club en Vietnam y tiene todo listo para volver a defender la camiseta del Monstruo.

El delantero costarricense puso puto final a su paso por la exótica liga del balompié vietnamita, noticia que ha sido recibida con gran entusiasmo en la afición saprissista.

Pues todo apunta a que el atacante volverá a suelo tico para volver a defender la camiseta del Saprissa, ya que Rodríguez no ha ocultado el gran amor que siente hacia la institución.

Donde incluso han tenido acercamientos, por lo que lo único que hace falta es que el Samurái estampe la firma con los morados, donde antes de irse a su aventura por Vietnam había salido campeón.

En caso de volver a Tibás, sería el tercer regreso profesional de Ariel Rodríguez a Saprissa tras un paso por el fútbol internacional, pues los morados siempre tienen la primer opción en la carrera profesional del delantero.

La escuadra asiática no brindó detalles de la salida del tico, pero en días anteriores el tico había declarado que la eventual salida del Ho Chi Minh City FC, estaba siendo analizada por no poder llegar a un acuerdo para estar con su familia en el país asiático.

Player News: 3 goals in 7 games seemingly not enough to stop City from releasing @ArayRod18 (Ariel Rodriguez) from The club. Do not fear though City fans for we will soon spend a lot of money on a Brazilian striker who couldn’t score or get picked in the Brazilian 2nd Division. pic.twitter.com/59Fay6EPnU

— HCMCFC (@HCMCFC1) December 4, 2020