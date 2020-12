Los morados asistieron a un Mundial de Clubes en el año 2005

Redacción – El delantero del Monstruo, Ariel Rodríguez, sueña con llegar a un Mundial de Clubes y ser referente del equipo de sus amores: Deportivo Saprissa.

Rodríguez volvió al conjunto saprissista tras su breve paso de cinco meses por la primera división de Vietnam con los colores de Ho Chi Minh City FC.

Su salida de suelo vietnamita se dio porque la liga del país asiático no cumplió sus expectativas, sumado a la imposibilidad de llevar a su familia a dicha nación.

Ante lo sucedido, el futbolista optó por finiquitar su ligamen. Además, deja claro que volvió para darle estabilidad a sus hijas adolecentes, que ya están terminando el colegio. En su regreso a Costa Rica fue contactado por Víctor Cordero y no dudó en volver a Tibás. El atacante firmó un contrato por dos años y medio con los morados. En este nuevo período con el club más ganador del país quiere ser un referente del saprissismo y de paso, señala que no saldrá más al extranjero para conseguir su meta. Los planes de Ariel están en San Juan de Tibás y así poder cumplir sus objetivos con los morados. Uno es llegar a los 100 goles, ya que actualmente registra 65 festejos.

«Estuve cuatro años en Tailandia y cinco meses en Vietnam, la verdad que estar en ese movimiento para mi familia es un poco complicado, yo tengo hijas adolecentes que tienen que buscar una estabilidad en lo que es la parte de la educación.

Ya ellas están por terminar el colegio y necesitan instalarse en un colegio y no estarse cambiando. También para la vida de ellas. Me encantaría ser un referente del Deportivo Saprissa, creo que he trabado de trabajar para ir haciendo ese camino.

Me falta mucho, porque en este club han habido jugadores de mucho nombre y sabemos que siempre se les va respetar, pero si me encantaría hacer 100 goles con esta camisa, tener más títulos y porque no soñar con un Mundial de Clubes, creo que todas esas cosas se me vienen a la cabeza para estar acá en Saprissa», afirmó Rodríguez.

El atacante de 31 años fue la primera incorporación de los morados para el Clausura 2021, que iniciará el próximo 13 de enero.