Carevic está muy feliz al mando del León

Redacción – El entrenador argentino de La Liga, Andrés Carevic, cree que dirigir a un club tan grande como Alajuelense lo ha hecho crecer en muchas circunstancias.

Carevic considera que su llegada al Equipo de su Gente fue un paso importante en su carrera como timonel, debido que eso le ha ayudado a ir mejorando poco a poco.

El estratega sudamericano ya suma tres torneos al mando del León y desde su arribo le ha devuelto el protagonismo al club rojinegro, gracias al buen nivel del plantel.

Los manudos están felices con trabajo del técnico de 41 años, eso sí, su deuda sigue siendo ganar un título nacional y así romper la sequía que tiene a La Liga desde 2013.

La Liga ya tiene asegurada la Gran Final, por lo que buscarán dar la vuelta olímpica este Apertura 2020, ya que en los últimos dos torneos dejaron ir la copa por detalles.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y afirma que ha creciendo no solo en temas deportivos, si no que también en campos fuera del fútbol.

«En mi carrera es un paso importante, es un equipo importante acá en Costa Rica y es un equipo que a nivel internacional siempre está La Liga. Es un equipo que me ha hecho crecer en muchas circunstancias.

No solo en lo deportivo, si no en lo extra deportiva. Como siempre es agradecer a toda la gente que me dado la oportunidad de estar en este club. Toda la directiva, Agustín Lleida y todo su grupo de trabajo y lo que nos queda es seguir trabajando», dijo Carevic en conferencia de prensa.

La continuidad del argentino no depende de que gane el título o no en el León. La directiva eriza respalda el proyecto que está realizando Carevic con sus asistentes.

El timonel tiene todo listo para cerrar la participación con Alajuelense en la fase regular del Apertura 2020. Los erizos recibirán a Limón este sábado a las 6:00 pm.