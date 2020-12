No es la primera vez que se vincula al estratega con el futbol mexicano

Redacción- El técnico del León, Andrés Carevic, desmiente acercamientos con el Club Puebla de la Liga MX y resalta su compromiso con La Liga.

Carevic rompió el silencio tras los rumores que lo colocan como uno de los nombres más fuertes para ocupar el banquillo poblano, con el que hizo un gran papel en la cantera.

Tras darse a conocer la noticia en horas de mañana, la institución manuda ha dejado claro que el timonel rojinegro tiene contrato hasta el 2021.

Sien embargo, no satisfecho él mismo dejó en claro que todo los rumores que lo vinculan al futbol mexicano son solo eso y que no tiene ninguna oferta formal para irse a suelo azteca.

«No hay ninguna oferta formal, entonces realmente no sé de dónde salió pero definitivamente no hay ninguna oferta, así que no tengo porqué dar explicaciones de algo que no hay un papel donde haya una oferta», concluyó el técnico.

Por lo que con las declaraciones del estratega de los manudos, queda totalmente descartado lo dicho por el periodista de TV Azteca, David Medrano.

Según el comunicador mexicano, Carevic era junto a su compatriota Nicolás Larcamón y el uruguayo Pablo Repetto, los candidatos a llegar al cuadro poblano.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que el técnico erizo es vinculado con el fútbol de la Liga MX, pues meses atrás se había revelado que clubes aztecas sedujeron al argentino.

Sin embargo, Carevic ha resaltado en múltiples oportunidades que su compromiso está al 100% con la institución rojinegra.

Donde espera lograr acabar con la sequía de los manudos y conseguir el título de campeón que le devuelva la alegría a la afición eriza quienes llevan más de seis años sin alzar la copa que los consagre como campeones del balompié nacional.