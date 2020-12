Carevic asegura que practica deporte desde niño

Redacción – El técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, muestra su otra cara en la cual asegura que es un enamorado del tenis y fiel seguidor de Roger Federer.

Carevic no solamente es amante al fútbol, sino que hay dos deportes que también le roban el sueño y que los practica como pasatiempos desde hace varios años.

Se trata del tenis y del pádel, que es de origen mexicano y que se juega en parejas. Además, en lugar de raquetas se usa una especie de pala, una pared y una pelota.

Pero no solo eso, ya que Carevic es fiel seguidor al tenista suizo Roger Federer, a quién considera que ha marcado un antes y un después en la historia del tenis.

Eso sí, elogia lo hecho por su compatriota Martín del Potro. Su pasión también es compartida por Bryan Ruiz, con quién quedó para ir a «pelotear» próximamente.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y reveló detalles de su pasión por estos deportes individuales, que lo han hecho mejorar en muchas campos de su vida.

«Siempre me han gustado los deportes, los valores de mi padre de hacer deporte. Mi hobbies es pádel y acá no he tenido la oportunidad de jugar. El tenis también he jugado y es mi distracción, aparte del fútbol.

A veces me invitan a jugar, son deportes que me gustan y son un pasatiempo importante. Roger Federer por encima de Rafael Nadal, son los dos grandes tenistas, pero creo que Federer macó historia en el tenis. Martín del Potro también ha andado bien.

Es un deporte externo al fútbol que es un hobbies para mí. Jugué pelota paleta y también en deporte individual queda a responsabilidad de uno y hay que salir adelante, eso me ha marcado en muchos aspectos para que todo salga adelante.

Con Bryan Ruiz quedamos en algún día ir a pelotear un poco, yo hace mucho que no juego al tenis, pero pelotearemos un rato», afirma Carevic.

Estos deportes apasionan al estratega del León, que está enfocado en dar la vuelta olímpica con Alajuelense, que anhela con romper sequía de siete años sin títulos.