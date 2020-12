Montero es uno de los grandes ídolos del León

Redacción – El gran ídolo de Alajuelense, Mauricio «Chunche» Montero, se siente orgulloso que su número sea el único retirado en La Liga a lo largo de los 101 años de historia del Equipo de su Gente.

Montero es muy recordado por su número 20 en su camiseta rojinegra, la cuál defendió a muerte en el terreno de juego desde 1987 hasta 1998.

Ese dorsal no solo usó en la escuadra eriza, ya que también lo utilizó en sus días con Ramonense y la Selección Nacional, con quién tuvo la oportunidad de asistir a Italia 1990.

«Chunche» afirma que por Alajuelense han pasado mejores jugadores que él y que su número sea el único que no se pueda usar, es algo que lo llena de orgullo y alegría.

Pero el recordado zaguero no solo es querido por el liguismo, debido que fanáticos de Cartaginés, Herediano y Saprissa también le guardan un enorme cariño.

Eso habla muy bien de lo que representa este ícono de Alajuelense y del fútbol nacional, que a sus 57 años ha recibido muchos reconocimientos en su carrera.

Mauricio Montero conversó con la página «Centenario de Leyendas» y asegura que le gustaría que pongan su camiseta en el estadio Alejandro Morera Soto.

«Un sentimiento muy grande. Imagínese en 100 años cuántos jugadores mejores que yo no han pasado y solo mi número ha sido retirado. Aunque no la tengan en el estadio, aunque sea una obligación es una cosa que yo no peleo. Seguro lo harán cuando yo me muera pero ya para qué…. así no vale. Tiene que ser estando vivo.

Me enorgullece mucho el mural que me hizo La 12. Ahí fue un nieto mío a sacarle la foto y ahí la tengo porque eso es bonito que se lo hagan a uno en vida. que me la tiren adentro del baúl… ¿ya para qué?», afirmó Montero a Centenario de Leyendas.

Actualmente, Mauricio Montero es el entrenador de Escazuceña / Alajuelense, club de Liga de Ascenso del León, con el que potencia y desarrolla a los «cachorros».