Colo Colo goleó 11-2 a La Liga en el año 2006

Redacción – Colo Colo es quizá el club más mediático de Chile por su legendaria historia, que en la actualidad vale de poco ya que está cerca de caer a la segunda división.

El Cacique como es conocido el cuadro chileno vive ratos difíciles, ya que actualmente son últimos de la primera división chilena con solo 22 puntos en 24 jornadas.

Esos pésimos números tienen a los fanáticos al equipo muy molestos, ya que a falta de 10 fechas están cerca de perder la categoría por primera ocasión en su historia.

A lo largo de sus 95 años de fundación, Colo Colo suma 32 títulos de la división de honor, 1 Copa Libertadores, 12 Copas Chile y entre otros títulos más.

Dichos cetros hacen a la institución la más grande de todo el país sudamericano. Pero eso sí, ahorita viven una pesadilla, de la cuál quieren levantarse.

Aunque los seguidores quieren ver otra cara de los albos, en los últimos cinco partidos han cosechado dos caídas, dos empates y solamente un triunfo.

Ese rendimiento es considerado como una vergüenza por los fanáticos. El vicepresidente del club, Harold Mayne Nicholls, dice que si van a segunda no se acaba el mundo.

«No se acaba el mundo si toca descender. No habrá problemas en La Moneda (Casa del Gobierno de Chile) el país tiene problemas más importantes que la campaña deportiva de Colo Colo. Para mantener la categoría hay que ganar y nosotros daremos un bono a los jugadores para eso. No es un bono para no descender, esa no es la realidad, sino para ganar», afirmó Harold Mayne a DirecTV Sports.

La directiva le ofreció 300 millones de pesos chilenos (258 millones de colones) como incentivo para quedarse en primera. La medida ha causado polémica.

Se espera que el certamen se extienda hasta el 21 de febrero del 2021, en esa fecha quieren celebrar la permanencia y no el descenso a la «B».

El Cacique es muy recordado en Costa Rica por la goleada de 11-2 por le propinó a Alajuelense en el año 2006 en la Copa Sudamericana, donde fue invitado el León.

En la ida realizada en Alajuela ganaron los chilenos por 0-4 y en la vuelta hicieron lo mismo pero con un 7-2. Ese resultado es el peor ridículo de La Liga en su historia.