Redacción- Se acerca el fin de año, una temporada en la que la mayoría de las personas aprovechan para realizar compras, dar regalos, hacer arreglos en la vivienda o incluso ir de

paseo.

Sin embargo, tras la finalización del 2020 los expertos en finanzas hacen un llamado a las personas para que, especialmente este año, realicen un manejo inteligente de su dinero.

De acuerdo con la última encuesta continua de empleo desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) más de 1,3 millones de costarricenses han reportado afectaciones en sus trabajos, relacionadas directamente con la pandemia.

LEA TAMBIEN: (Video) Despiden de radio Monumental al exfutbolista Diego País

Es por ello que, ante la llegada de fin de año, los descuentos y los aguinaldos, se recomienda que las personas realicen un análisis de su situación financiera antes de decidir realizar alguna compra extraordinaria.

“Entendemos que es un momento en el que las personas realmente quieren aprovechar y hacer compras, sobre todo quienes tienen hijos, pero debemos considerar que este ha sido un año complicado y por ello debemos hacer un uso razonable de las finanzas familiares y personales.

Si hay recursos limitados y hay que pagar créditos, arreglar un techo o cancelar una tarjeta eso debe ser prioridad antes de comprar un montón de regalos”, explica Ronny González, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad Latina de Costa Rica.

Ante esta situación, el experto en economía recomienda tomar en cuenta dos factores clave: la información y la priorización.

Esto consiste en que las personas primero interioricen y analicen su situación personal, saber qué tienen, qué necesitan y qué no necesitan, cuáles son aquellas cosas que deben pagar o cubrir de manera urgente y, con esa información, hacer una lista para priorizar los gastos y establecer un presupuesto.

“El presupuesto es algo que todos deberían hacer pues permite plasmar el ingreso versus los gastos fijos y cuentas por pagar, ya con eso la persona puede identificar cuánto dinero le queda ‘libre’ y para qué lo va a utilizar, siempre tomando en cuentan el listado de prioridades identificado anteriormente y destinando una parte al ahorro”, dice González.

Tomando en cuenta que para el próximo año se mantiene la incertidumbre de la situación respecto a Covid-19 y las afectaciones que pueda seguir teniendo en la crisis financiera y de desempleo, es esencial destinar una parte del dinero al ahorro.

Para ello, existen diversas formulas, entre las que se recomiendan que un 10% o 20% del ingreso se guarden exclusivamente como un respaldo para situaciones de emergencia.

Así mismo si dentro de esa lista de proyecciones para el otro año se encuentra el realizar inversiones, ya sean personales o relacionadas a un emprendimiento, hay una serie de aspectos que es importante tomar en cuenta.

El primero de ellos es saber diferenciar los términos inversión y gasto, según explica González. Esto determinará si el movimiento de dinero realmente le traerá un beneficio o no.

“Si voy a utilizar mi dinero en algo y ese algo me va a dar rentabilidad o un beneficio (utilidad o ganancia) estoy realizando una inversión; si, por el contrario, no me va a generar nada entonces se trata de un gasto”, explica el economista, quien advierte que, para este momento, en que las finanzas pasan por un período vulnerable, es primordial priorizar los tipos de aspectos en los que se quiere invertir.

Si dentro de su análisis usted identifica que puede destinar parte de sus finanzas en compras para la época y regalos navideños, los siguientes consejos pueden ser muy prácticos evitar gastar de más:

1. Realice una lista. Esto le permitirá plantear objetivos y no gastar más de la cuenta.

2. Defina un presupuesto. Ya con el panorama claro de cuanto dinero puede gastar, defina un presupuesto por persona y trate de apegarse a este.

3. Compare precios. En la variedad está el gusto. Trate de sacar un tiempo y comparar precios

para adquirir lo que mejor se ajusta a sus posibilidades.

4. No se endeude. Si debe sacar un crédito entonces probablemente está fuera de su

presupuesto.