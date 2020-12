Redacción. Los diputados rechazaron con 26 votos la moción de dispensa de trámite al préstamo entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $250 millones, para financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad económica.

Los congresistas de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana así como algunos independientes cumplieron su palabra de votar esto en contra, ante la falta de claridad sobre cómo se van a utilizar los recursos.

Laura Guido, Welmer Ramos y Enrique Sánchez, diputados del Partido Acción Ciudadana, solicitaron que se aprobara esta moción porque tendría aspectos positivos en el déficit primario.

También, la jefa de fracción del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, aseguró que ellos apoyan la propuesta porque le permitirá al país cambiar deuda cara por barata.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, aseguró que entiende que muchos sectores están opuestos a más empréstitos, pero no hay razón para no apoyar la aprobación de este crédito con el BID. Si no le damos trámite en la Asamblea Legislativa a este empréstito, el país perderá”, dijo Cruickshank.