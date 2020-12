José Acuña dio entrevista a La Teja

Redacción- «Me dijo que conoció a otra persona, que está enamorado y que ya conmigo no quiere nada», estas fueron las palabras de la actual pareja del presentador Víctor Carvajal, José Acuña.

Eso dijo Acuña sobre su relación con Carvajal, que tiene ya cerca de 20 años, en una entrevista brindada a La Teja.

Hace unos años atrás, la pareja de Carvajal sufrió un accidente que le imposibilita realizar ciertas actividades como trabajar u otras, por lo que Víctor se ha hecho cargo de él desde entonces.

Acuña dijo a La Teja que pese a que por mucho tiempo Víctor le ha ayudado a seguir adelante, en los últimos días la situación ha cambiado.

«Yo llevo varios días sin comer, yo no puedo agacharme para agarrar nada, entonces no puedo cocinar.

Ahí hizo un arroz hace días y me dejó un salchichón, pero eso no es comida, en esta casa no hay ni una fruta», dijo.

Acuña conoció a Carvajal en el 2011 y en el 2017, llevó a Víctor al hospital tras desvanecerse luego de pasar varios días sin comer.