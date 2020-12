Aprovechó para felicitar a Bernald Alfaro y Alex López por el rendimiento en el presente certamen

Redacción- José Miguel Cubero cambió su número en La Liga por un motivo muy especial y relacionado a la fuerte lesión que superó.

El volante manudo sorprendió el pasado sábado cuando saltó al terreno de juego con un dorsal distinto al que había utilizado anteriormente.

Puesto que el mundialista con La Sele en Brasil 2014 vistió la camiseta número 33 de los erizos.

Cuando originalmente su casaca portaba el número 8, cambio que se debe a un agradecimiento por su regreso a la actividad competitiva.

«El número 33 fue un agradecimiento al de arriba, a Dios que me da esta oportunidad, le hice una promesa y hoy quería dedicarle el partido a él con el número, que son los años que tenía cuando se llevó todos nuestros pecados, todo lo de nosotros la humanidad y por él estamos acá hoy en día», comentó el mediocampista.

Cubero fue titular por primera vez en el certamen ante Limón FC y sumó los primeros minutos en el presente Apertura 2020.

Por lo que se encuentra rezagado en comparación con sus compañeros, como es el caso de Bernald Alfaro y Alex López, quienes han jugado en la posición de contención.

«Lo mío era llegar a estas instancias en caso de que pueda aportar algo al grupo y le cuerpo técnico si así lo requieren y si no yo no lo tomo a mal, yo estoy muy contento la verdad por el protagonismo que ha tomado Alex como ‘5’, que no era un puesto habitual para él, ya sabemos las condiciones que tiene Bernald que lo han llevado a la selección y han hehco las cosas bien, estoy contento por ellos, hay que felicitarlos, en algún momento me va a tocar a mí y voy a tratar de hacerlo de buena forma, entonces no lo veo así, porque soy un jugador que ha tenido la oportunidad de jugar finales y tener alguna gloria digamos y ahora es momento de felicitarlos a ellos y aportar de otra forma», añadió.

El futbolista de 33 años de edad ya se entrena con el resto de sus compañeros y se esfuerza al máximo para recuperar su mejor forma.

Debido a que el León aspira a dejarse el título de campeón y regresar a los más alto del balompié costarricense este mes de diciembre.