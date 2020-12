El atacante espera resolver su futuro en los próximos días

Redacción – El delantero nacional, David Ramírez, mostró su malestar con el Saprissa por haberlo tratado como si fuera un juvenil, por lo que no pudo concretar su fichaje.

Ramírez hizo un último intento para vincularse al Monstruo, pero sus intentos fueron inútiles, pese a su insistencia de volver al club morado que ve como su casa en el país.

Inclusive, en ese tiempo esperando por incorporarse al club tibaseño, el ariete dejó pasar varias ofertas del fútbol internacional.

David Ramírez habló con Teletica Deportes y asegura que está dolido con los morados, luego de que lo trataran como si fuera un juvenil.

«Es una realidad, si hubo una oferta, a mí me duele que me hayan tratado tal vez como un juvenil y no poder llegar a un buen acuerdo. La verdad es que me duele mucho como morado», afirmó David Ramírez a Teletica Deportes.

Pese a todo lo sucedido, el atacante asegura que continuará siendo saprissista y anhela en un futuro regresar al cuadro tibaseño, ya que es fiel seguidor a la institución.

El ariete de 27 años ya fue dado de alta de su lesión en la rodilla derecha, luego de que sufriera dicha dolencia desde el pasado mes de febrero.

Tras ese largo proceso de recuperación y tras finiquitar su contrato con el Omonia Nicosia de Chipre, Ramírez esperaba llegar a un acuerdo con Saprissa pero fracasó.

Actualmente, el futbolista se encuentra en la zona de Flamingo, Guanacaste, donde disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su familia.

Ramírez espera resolver su futuro en los primeros días de enero. El delantero ha tenido acercamientos con Jicaral, Limón FC, Herediano, San Carlos y hasta de La Liga.