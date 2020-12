Redacción. Los diputados de oposición aseguraron que la salida de Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, ya se esperaba.

«Era la crónica de una muerte anunciada y se evidencia que el acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio no sirvió de nada y ahora toman caminos por separado», destacó Jonathan Prendas, diputado del bloque Nueva República.

En la misma bancada, Harllan Hoepelman, aseguró que con esta renuncia gana la familia costarricense.

«El gran ganador de esta situación es la familia, todos celebramos, niños, niñas, adultas y hasta el no nacido. Carlos Alvarado es incapaz de sostener dialogo con su Ministra de la Condición de la Mujer, ve como su “gran equipo” de trabajo se sigue desgranando.

Agregó que las renuncias del gobierno PAC no son cosa nueva. La noticia no es “novedad”, no sorprende que el mandatario no pueda comunicarse con sus ministros o que sostengan amplias diferencias, entre ellos, continuamos ayunos de un verdadero liderazgo.

Por su parte, Pablo Heriberto Abarca, diputado de la Unidad Social Cristiana, aseguró que con esta salida, el Frente Amplio entra en modo campaña y se da cuenta que no puede estar con tanta evidencia cogobernando como lo han hecho con el PAC.