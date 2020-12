El León volvió a la cima del fútbol tico en el Apertura 2020

Redacción – El directivo manudo, José Cabezas, asegura que Alajuelense se ha es la institución insignia del fútbol de Centroamérica, gracias a la seriedad del club erizo.

Cabezas saca pecho con el gran trabajo realizado por el Equipo de su Gente, que en el Apertura 2020 logró ganar la ansiada 30 y así romper una sequía de 7 años.

Ese título provocó que el liguismo pasara una muy Feliz Navidad pintada de rojinegro. Pero ese cetro no llegó por casualidad a las vitrinas del Morera Soto.

La gran labor del plantel liderado por Carevic sumado a la labor de la junta directiva comandada por Fernando Ocampo y Agustín Lleida fueron claves para ganar la 30.

Todos eso se unió para poder darle una gran alegría a todos los manudos. Pero eso sí, el éxito no sería posible sin la seriedad con la que se trabaja en el León.

La presencia de un hombre como Lleida ha fortalecido a La Liga, ya que ha sido vital para el desarrollo de proyectos como el Centro de Alto Rendimiento de Túrrucares.

Sus conocimientos ganados en las mejores universidades de Europa han fortalecido a La Liga, que se ha convertido en el equipo donde muchos jugadores quieren estar.

Para ejemplo de ello es Johan Venegas, quién percibirá en La Liga un salario menor del que tenía en Saprissa, pero eso sí, tendrá a su beneficio las instalaciones erizas.

José Cabezas deja claro que cualquier futbolista desea estar en Alajuelense, gracias a su seriedad y además, por ser el club insignia de la región por infraestructura.

«Yo creo que Liga Deportiva Alajuelense es el proyecto más importante que tiene el fútbol de Costa Rica, hay una institución que viene trabajando seriamente, siempre ha sido seria pero esta vez el proyecto que tenemos, no solamente por el CAR y porque tenemos un gerente deportivo (Agustín Lleida) muy calificado.

Formado en las mejores universidades de Europa, tenemos un cuerpo técnico que ya demostró que trabaja muy seriamente día a día, sumado a una junta directiva que ya no administra deportivamente y se lo deja a los especialistas, pero siempre está pendiente, los pagos al día y las motivaciones al día.

Creo que es algo que es algo que cualquier jugador quiere venir, yo no puedo pedir no solo de Venegas, que le gusta más de La Liga, pero yo me imagino que cada uno tiene su apetencia, pero si puedo decir, que en su conjunto Alajuelense es la institución insignia del fútbol de Centroamérica inclusive, todo por la manera tan seria.

Lo que La Liga ofrece cualquiera se quiere venir, no solo ticos sino extranjeros también», dijo José Cabezas al programa 120 minutos de Radio Monumental.

El campeón nacional espera tener su planilla lista la primera semana de enero, ya que actualmente el plantel disfruta de unas merecidas vacaciones.