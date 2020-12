Venegas firmó por dos años con Alajuelense

Redacción – El directivo de Alajuelense, José Cabezas, dice que Johan Venegas ganara en el León menos dinero del que percibía en las filas del Deportivo Saprissa.

Cabezas desmintió categóricamente los rumores, donde se afirmaba que La Liga había pagado una prima y otros incentivos al «Cachetón» con el fin de ficharlo.

Para este directivo erizo todo lo dicho son chismes infundados de las redes sociales, ya que al atacante no ha recibido ningún monto económico previo a su arribo.

La contratación por dos años del futbolista de 31 años es gracias a la buena negociación llevada por Agustín Lleida y compañía, que lograron enamorar a Johan.

Formar parte de los clubes más serios de Centroamérica y las grandes instalaciones del CAR erizo, hicieron que Venegas le diera el sí al León y así no renovar en Saprissa.

En su presentación, Johan afirmó que para él la afición rojinegra es la mejor del país, por lo que nunca pudo olvidar lo que representa ser un León.

José Cabezas dejó claro que el atacante no va ganar más de lo que ganaba en el Monstruo y pide al liguismo aceptar las disculpas de Venegas por sucedido en el pasado.

«Me han llegado chismes que formulan en las redes sociales, donde asegura que a Johan Venegas le dimos una prima y algunos hablan de hasta $50 mil y otros más. Yo quiero desmentir públicamente, eso no es cierto.

A Johan no le hemos pagado absolutamente ninguna prima y no está ganando más de lo que ganaba en su anterior club. Eso habla muy bien de como se hizo la contratación.

Yo creo que hay gente de corazón muy duro y todavía no digiera la contratación de Johan Venegas. Nosotros no podemos vivir del rencor, no podemos vivir de resentimiento, ni en la vida familiar y deportiva, Johan cometió un error y ya pidió disculpas.

Ya quiere enmendarse. En nuestra vida familiar y hasta en las románticas hemos tenido errores, lo importante es que ellos digan lo siento y estoy arrepentido. La soberbia y el orgullo de unos dirigente, no va estar por encima de la humildad de Johan, ese ejemplo no lo vamos a dar», dijo José Cabezas a 120 minutos de Radio Monumental.

El delantero buscará olvidar todo lo hecho en el pasado apunta de goles y buen fútbol, con el fin de lograr enamorar nuevamente al liguismo.