Redacción- La estrella nominada al Oscar por su papel protagónico en la película “Juno”, y se conocía como Ellen Page, anunció al mundo que es un hombre transgénero.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él / elle y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida.

Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje”, compartió la estrella de “The Umbrella Academy” en su cuenta oficial de Twitter.

Es importante mencionar que agradeció a la comunidad transgénero por su apoyo y ofreció ayuda para quien lo necesite.

Su carrera comenzó con papeles en programas de televisión como Pit Pony, Trailer Park Boys y ReGenesis.

“Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente.

Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, escribió en su mensaje.

La cuenta oficial de Netflix respondió al mensaje de Page con un mensaje de apoyo:

“Estamos muy orgullosos de nuestro superhéroe. ¡Te amamos, Elliot! No podemos esperar para verte regresar en la temporada 3”, dijo la cuenta oficial de Netflix en referencia a la próxima temporada de “The Umbrella Academy”.

“Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy maricón. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más próspero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor ”, dijo el actor.