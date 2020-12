Alvarado ve como un desafío su llegada a Limón

Redacción – El portero nacional, Esteban Alvarado, rechazó una jugosa oferta en el exterior para quedarse en Limón FC, algo que demuestra su compromiso.

Alvarado quiere triunfar en el cuadro caribeño, al cuál considera como un sueño llegar a sus filas, ya que desde hace dos años había tenido contactos con personeros del club.

A sus 31 años, el arquero firmó por un período de seis meses con el conjunto verdiblanco, donde llega con la intensión de hacer historia y ser campeón nacional.

Sus raíces y cariño por la provincia caribeña hicieron que Alvarado no dudara en fichar con el club liderado por Luis Fernando Fallas.

Hace 15 días, Esteban rechazó una jugosa oferta del fútbol de Australia, donde querían contar con los servicios del portero, que terminó rechazando la misma.

Esteban Alvarado dejó claro que Jafet Soto es testigo de su rechazo a la oferta en suelo australiano, con el fin de aceptar el desafío de jugar en Limón Fútbol Club.

«Opciones yo siempre he tenido gracias a Dios, miento que si digo que me llegó una oferta en concreto hablando de salario, no voy a mentir, pero opciones siempre he tenido.

Inclusive, Jafet Soto puede ser testigo que no quise ir a Australia hace 15 días, mis razones personales tendré. Entonces muy contento de haber tomado la decisión de llegar a Limón, para mí es un desafío personal. Algunas personas han dicho que si llevo saco, pero más allá de desconcentrarme eso me alimenta el ego», afirmó Alvarado.

Aparentemente la oferta de Australia que rechazó Alvarado fue del Melbourne Victory, club donde hace unos años atrás brillaron Carlos «El Zorro» Hernández y Marvin Angulo.

En suelo australiano militará en el 2021, Marco Ureña quién logró un acuerdo para defender los colores del Central Coast Mariners de la primera división.